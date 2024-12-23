Клыкова Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлыкова Мария Павлова

Клыкова Мария Павлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Клыкова Мария Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3241-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.12.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.12.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Татиана Дмитриева
Отец - Клыков Дмитрий Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Клыкова Мария Павлова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Николаева, воспитанница Московского Воспитательного Дома
Воспр. - Клыков Семен Иванов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.