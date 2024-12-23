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Костюхин Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Костюхин Иван Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3240-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.12.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.12.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Костюхин Василий Иванов
Отец - Костюхин Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Костюхина Анастасия Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Костюхин Дмитрий Михайлов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Михайлова, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Наталия Михайлова, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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