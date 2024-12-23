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Екатерина Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3239-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.12.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.12.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Анастасия Иванова
Отец - Богомолов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Евдокия Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Александр Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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