Давыдова Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова Ирина Семенова

Давыдова Ирина Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Давыдова Ирина Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3238-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.12.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.12.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Анастасия Андреева
Отец - Давыдов Андрей Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Давыдова Ирина Семенова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елизавета Феодорова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сергей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.