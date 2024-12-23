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Праскева Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Праскева Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3236-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.12.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Анастасия Митрофанова
Отец - Митрофан Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Анастасия Петрова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Петров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Праскева Васильева, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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