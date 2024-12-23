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Кузина Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузина Екатерина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3231-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.11.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.11.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Варвара Никитина
Отец - Кузин Никита Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кузина Екатерина Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Григорьева, крестьянская жена
Воспр. - Кузин Николай Иванов, рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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