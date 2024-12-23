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Екатерина Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3228-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.11.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.11.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Екатерина Петрова
Отец - Петр Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ирина Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Михаил Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Васильева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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