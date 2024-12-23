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Григорий Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Ильин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3226-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.10.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
31.10.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Екатерина Васильева
Отец - Чижиков Василий Петров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чижикова Александра Игнатиева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорий Ильин, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Васильева, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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