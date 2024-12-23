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Димитрий Димитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Димитрий Димитриев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3223-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.10.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
25.10.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Димитрий Димитриев
Отец - Димитрий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Параскева Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Андреева, крестьянская девица
Воспр. - Михаил Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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