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Базанова Ирина Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Базанова Ирина Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3215-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.09.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.09.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Пелагея Петрова
Отец - Базанов Петр Феодоров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Базанова Ирина Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Павлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Васильева, крестьянская жена (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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