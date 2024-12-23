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Васса Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Васса Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3212-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.09.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
14.09.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Надежда Родионова
Отец - Родион Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Евдокия Артемиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Васса Семенова, крестьянская жена
Воспр. - Павел Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Вера и Надежда близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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