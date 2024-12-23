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Параскева Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3205-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.08.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.08.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Наталия Алексеева
Отец - Алексей Филиппов, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Параскева Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Васильева, крестьянская девица
Воспр. - Николай Васильев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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