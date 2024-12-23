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Стефанида Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Стефанида Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3204-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.08.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.08.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Марфа Иванова
Отец - Иван Николаев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Анастасия Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Михаил Васильев, московский мещанин (г. Москва, )
Воспр. - Стефанида Николаева, солдатская жена (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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