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Стефанида Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Стефанида Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3198-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.08.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Разоренов Иоанн Семенов
Отец - Разоренов Семен Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Разоренова Параскева Сергеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Андрей Гаврилов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Стефанида Алексеева, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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