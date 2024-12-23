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Александра Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3196-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.08.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.08.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Андрей Григорьев
Отец - Григорий Филиппов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Пелагея Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Филиппова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Михайл Иванов, сын местного священника (г. Можайск, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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