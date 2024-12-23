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Дария Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дария Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3191-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
21.07.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Мария Лаврентьева
Отец - Лаврентий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Феодосия Андреева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бодаев Стефан Андреев, запасной рядовой (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дария Алексеева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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