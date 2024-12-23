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Майоркин Илия Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Майоркин Илия Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3190-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.07.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.07.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 129
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Майоркин Илия Михайлов
Отец - Майоркин Михаил Петров, запасной рядовой (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Майоркина Александра Феодорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Феодорова, крестьянская жена
Воспр. - Николай Егоров, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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