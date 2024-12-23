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Пушкова Дария Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушкова Дария Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3187-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.07.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Дата крещения
14.07.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Пушков Владимир Михайлов
Отец - Пушков Михаил Васильев, Можайской Почтово-телеграфной Конторы почталион
Мать - Пушкова Дария Николаева
Воспр. - Пелагея Яковлева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушков Николай Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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