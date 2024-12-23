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Пушков Михаил Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушков Михаил Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3187-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.07.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Можайской Почтово-телеграфной Конторы почталион
Дата крещения
14.07.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Пушков Владимир Михайлов
Отец - Пушков Михаил Васильев, Можайской Почтово-телеграфной Конторы почталион
Мать - Пушкова Дария Николаева
Воспр. - Пелагея Яковлева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушков Николай Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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