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Иван Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Александров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3186-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.07.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.07.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 128
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Козлов Илия Николаев
Отец - Козлов Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Козлова Ирина Павлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская вдова (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Александров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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