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Богомолова Матрона Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолова Матрона Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3185-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.06.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.06.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Матрона Матвеева
Отец - Богомолов Матвей Семенов, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Матрона Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Павлова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Страха смертного ради крещены бабкою. Миропомазал Священник Иоанн Богомолов
Примечание / Дополнительно
Страха смертного ради крещены бабкою. Миропомазал Священник Иоанн Богомолов
Комментарий наборщика
Матфей и Матрона близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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