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Матрона Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Матрона Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3182-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.05.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.05.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Анна Васильева
Отец - Казанов Василий Николаев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Казанова Евдокия Ильина (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Багров Сергей Ильин, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Николаева, крестьянская жена (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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