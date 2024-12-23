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Дария Феодотова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дария Феодотова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3181-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.05.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.05.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 127
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Феодосия Александрова
Отец - Александр Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Дария Феодотова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Феодотов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Ксения Васильева, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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