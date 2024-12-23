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Горелов Стефан Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Горелов Стефан Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3179-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.05.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.05.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 126
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Горелов Иоанн Стефанов
Отец - Горелов Стефан Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Горелова Дария Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гавриил Николаев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Иванова, крестьянская жена (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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