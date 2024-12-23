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Пелагея Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Андреева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3176-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Пелагея Андреева
Отец - Серов Андрей Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Серова Акилина Николаева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Андрей Гаврилов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Иванова, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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