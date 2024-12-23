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Василий Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3174-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 125
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Николай Васильев
Отец - Василий Стефанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Марина Петрова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Филиппов, воспитанник (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Леонтиева, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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