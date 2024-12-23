Берников Феодор Филиппов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Берников Феодор Филиппов
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3172-р
- Роль персоны
- Присоединенный
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- г. Боровск, Боровский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 21.04.1889
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 124
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Берников Феодор Филиппов
Примечание: присоединение: Боровский мещанин Феодор Филиппов Берников 79 лет, рожденный и крещенный в расколе, вследствие изъявленного им решительного желания, помазанием Св. мира присоединен к правослевной Греко-Римской церкви
- Примечание / Дополнительно
- присоединение: Боровский мещанин Феодор Филиппов Берников 79 лет, рожденный и крещенный в расколе, вследствие изъявленного им решительного желания, помазанием Св. мира присоединен к правослевной Греко-Римской церкви
- Комментарий наборщика
- на с. 123 записка о присоединении
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.