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Берников Феодор Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Берников Феодор Филиппов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3172-р
Роль персоны
Присоединенный
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Боровск, Боровский у., Калужская губ.
Дата крещения
21.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 124
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Берников Феодор Филиппов
Примечание: присоединение: Боровский мещанин Феодор Филиппов Берников 79 лет, рожденный и крещенный в расколе, вследствие изъявленного им решительного желания, помазанием Св. мира присоединен к правослевной Греко-Римской церкви
Примечание / Дополнительно
присоединение: Боровский мещанин Феодор Филиппов Берников 79 лет, рожденный и крещенный в расколе, вследствие изъявленного им решительного желания, помазанием Св. мира присоединен к правослевной Греко-Римской церкви
Комментарий наборщика
на с. 123 записка о присоединении
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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