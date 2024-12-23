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Богомолов Михайл Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Михайл Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3165-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
сын местного священника
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
08.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 122
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Александра Иванова
Отец - Иван Иларионов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ирина Григорьева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Дмитриева, солдатская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Михайл Иванов, сын местного священника (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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