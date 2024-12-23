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Маргорин Гавриил Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Маргорин Гавриил Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3163-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский купец
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
05.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Ковтунов Василий Васильев
Отец - Ковтунов Василий Стефанов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Ковтунова Александра Иванова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Брызгова Мария Иванова, рузская мещанская девица (г. Руза, Московская губ.)
Воспр. - Маргорин Гавриил Семенов, можайский купец (г. Можайск, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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