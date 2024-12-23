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Баранов Николай Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баранов Николай Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3162-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.04.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.04.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Баранов Георгий Николаев
Отец - Баранов Николай Дмитриев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Баранова София Борисова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Филиппов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Елена Евсигниева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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