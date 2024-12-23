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Ксения Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ксения Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3160-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.03.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.03.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 121
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Георгий Иродионов
Отец - Иродион Филиппов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ксения Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ольга Иванова, крестьянская вдова (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходский псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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