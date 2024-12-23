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Баринов Георгий Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баринов Георгий Николаев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3159-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.03.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.03.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Баринов Георгий Николаев
Отец - Баринов Николай Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Екатерина Дмитриева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Андреева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Куликов Никита Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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