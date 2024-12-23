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Анастасия Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анастасия Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3156-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.02.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.02.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 120
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Василий Антонов
Отец - Антон Михайлов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анастасия Андреева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Егорова, крестьянская вдова (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Николаев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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