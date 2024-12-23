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Елена Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3155-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.02.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.02.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Василий Герасимов
Отец - Герасим Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Евфимия Филиппова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елена Стефанова, крестьянская девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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