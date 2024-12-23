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Василий Афанасьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Афанасьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3154-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.02.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.02.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Баюрин Феодор Алексеев
Отец - Баюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баюрина Параскева Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Афанасьев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ольга Михайлова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
также упоминается фамилия Балюрин
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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