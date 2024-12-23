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Савватий

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Савватий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3153-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.02.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Можайского Лужецкого монастыря иеромонах
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
05.02.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Мария Петрова
Отец - Померанцев Петр Феодоров, приходский города Можайск Слободо-Ильинской церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Воздвиженская Елена Петрова, дочь дьякона девица (с. Новощапово, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Савватий, Можайского Лужецкого монастыря иеромонах (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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