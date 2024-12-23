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Померанцев Петр Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Померанцев Петр Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3153-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.02.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
приходский города Можайск Слободо-Ильинской церкви псаломщик
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
05.02.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 119
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Мария Петрова
Отец - Померанцев Петр Феодоров, приходский города Можайск Слободо-Ильинской церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Воздвиженская Елена Петрова, дочь дьякона девица (с. Новощапово, Давыдковская вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Савватий, Можайского Лужецкого монастыря иеромонах (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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