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Карташов Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Карташов Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3149-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.01.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Л. гвардии 1 Стрелкового полка рядовой
Дата крещения
25.01.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 118
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Мария Александрова
Отец - Карташов Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Карташова Матрона Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Мефодиева, крестьянская девица (д. Авксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Карташов Иван Васильев, Л. гвардии 1 Стрелкового полка рядовой
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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