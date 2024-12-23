Карташова Матрона Иванова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Карташова Матрона Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3149-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 24.01.1889
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 25.01.1889
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 118
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Мария Александрова
Отец - Карташов Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Карташова Матрона Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Мефодиева, крестьянская девица (д. Авксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Карташов Иван Васильев, Л. гвардии 1 Стрелкового полка рядовой
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.