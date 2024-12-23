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Карташова Матрона Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Карташова Матрона Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3149-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.01.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.01.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 118
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Мария Александрова
Отец - Карташов Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Карташова Матрона Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Мефодиева, крестьянская девица (д. Авксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Карташов Иван Васильев, Л. гвардии 1 Стрелкового полка рядовой
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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