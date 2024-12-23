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Андрей Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3147-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.01.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.01.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 118
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Виноградов Иоанн Константинов
Отец - Виноградов Константин Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Дмитриева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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