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Наталия Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наталия Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3146-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.01.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
22.01.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 117
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Василий Иванов
Отец - Иван Евфимиев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Наталия Григорьева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Иванова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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