Николай Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Гаврилов

Николай Гаврилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Николай Гаврилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3145-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.01.1889
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.01.1889
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1188, лист: 117
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Анна Васильева
Отец - Суханов Василий Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Наталия Гаврилова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Николаева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Николай Гаврилов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.