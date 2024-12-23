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Елизавета Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елизавета Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3140-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.12.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.12.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 жен
Урожд. - Анисия Феодорова
Отец - Давыдов Феодор Гаврилов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Давыдова Анна Семенова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елизавета Феодорова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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