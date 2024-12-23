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Лотарева Варвара Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лотарева Варвара Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3139-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.12.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.12.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 жен
Урожд. - Анисия Иванова
Отец - Лотарев Иван Трофимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Лотарева Варвара Васильева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Трифонова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Павел Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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