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Алексей Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3136-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.12.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
12.12.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Гоулкин Иоанн Григорьев
Отец - Гоулкин Григорий Петров, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Гоулкина Евдокия Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Стефанов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Петрова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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