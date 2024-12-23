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Варвара Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Варвара Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3134-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 жен
Урожд. - Екатерина Стефанова
Отец - Горелов Стефан Григорьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Горелова Дария Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Николаева, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Горелов Илья Иванов, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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