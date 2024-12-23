Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Стефанова

Екатерина Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Стефанова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3134-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 жен
Урожд. - Екатерина Стефанова
Отец - Горелов Стефан Григорьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Горелова Дария Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Николаева, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Горелов Илья Иванов, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.