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Екатерина Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3133-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 жен
Урожд. - Екатерина Алексеева
Отец - Балюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Балюрина Параскева Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Борис Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ольга Михайлова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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