Константин Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантин Егоров

Константин Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Константин Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3132-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Матрона Иванова
Отец - Иван Евфимиев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Елена Егорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Константин Егоров, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.