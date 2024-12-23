Елена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Егорова

Елена Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3132-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.11.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Матрона Иванова
Отец - Иван Евфимиев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Елена Егорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Константин Егоров, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.